ДТП произошло около 11 часов 14 января по улице Жангир хана возле магазина "Зачаганский". Пассажирский автобус маршрута №2 столкнулся с "КамАЗом", принадлежащим ТОО "Жайык Таза Кала". В этом районе большегруз вывозил снег. По словам кондуктора автобуса, в момент аварии в салоне находились 25-30 человек. К счастью никто из них не пострадал. - "КамАЗ" подрезал и резко остановился, и мы просто не успели остановиться. Знака о дорожных работах не было, - рассказал кондуктор. Сам водитель "КамАЗа" утверждает, что никого не подрезал, подъехал к месту и остановился. Следует отметить, что 13 и 14 января в Уральске наблюдается гололед. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.