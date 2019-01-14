Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на автотрассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Подстепное, столкнулись две машины. – Водитель автомашины "ВАЗ-2110", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной "Рено". Водитель автомашины "ВАЗ-2110" от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в пресс-службе департамента полиции. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 10.21. – На место аварии выезжали две бригады врачей. К сожалению, 24-летний мужчина погиб до приезда скорой помощи. 23-летняя женщина и 47-летний мужчина были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Еще один мужчина 1963 года рождения от госпитализации отказался, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.