По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит -5 градусов, ночью -10 градусов. -2 градуса ожидается днем в Атырау. Ночью температура воздуха опустится до -5. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью похолодает до -2 градусов. 9 градусов мороза ожидается днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит 12 градусов мороза.