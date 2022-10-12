- При практически еженедельном росте цен на продукты питания, устанавливать цены на свою продукцию, исходя из рыночных, это вынужденная мера. Никто из арендаторов не хочет заоблачно повышать цены на буфетную продукцию, но они находятся в рамках фиксированных цен на бюджетное питание, и реализация воды, напитков и буфетной продукции единственный источник доходов, чтобы хоть как-то покрыть свои расходы. Другого выхода они просто на сегодня не видят, - говорит вице-президент Ассоциации Салтанат Лесбаева.При этом, при выделении из местного бюджета средств на питание детей из малообеспеченных семей в сумму финансирования включается только себестоимость продуктов. А другие затраты (более 20 видов статей расходов подсчитали бизнесмены) несут предприниматели.
Своё обращение ассоциация адресовала бизнес-омбудсмену и генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации. В конце мая министр просвещения также говорил о работе школьных столовых. По его словам, «в школьной столовой пирожки и булочки продают по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
- Также необходимо учитывать, что на веб-портале государственных закупок цены на продукты питания гораздо ниже, чем оптово-закупочные цены у поставщиков. Точно также, цены на продукты питания не соответствуют рыночным и в сведениях органов статистики, - отмечают предприниматели.