- Также необходимо учитывать, что на веб-портале государственных закупок цены на продукты питания гораздо ниже, чем оптово-закупочные цены у поставщиков. Точно также, цены на продукты питания не соответствуют рыночным и в сведениях органов статистики, - отмечают предприниматели.