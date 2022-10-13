Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о дискредитации российской армии против местной жительницы. Малолетнюю девочку изнасиловали в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Копию решения суда опубликовал Telegram-канал «Тюмень – богатый регион!». Женщину задержали 24 сентября за надпись мелком «Нет в***е» на площади Единства и Согласия в центре города. Ей инкриминировали статью о дискредитации вооружённых сил РФ (статью добавили после вторжения в Украину, называть это войной в России нельзя).  Как следует из судебного решения, задержанная не отрицала, что рисовала на асфальте, но заявила «Нет в***е» означает «Нет вобле», к этому виду рыб она, как утверждается, испытывает неприязнь. Судья закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.