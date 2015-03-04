По протесту прокуратуры полиция отменила протокол в отношении жителя Астаны Курманбаева Жандоса, который был оштрафован за то, что вывесил флаг Казахстана на своем балконе, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото с сайта www.pond5.com Иллюстративное фото с сайта www.pond5.com Об этом сообщил юрист Михаил Кленчин на своей странице в Facebook. "Как следует из уведомления Есильского РУВД, протокол в отношении Курманбаева Жандоса отменен по протесту прокуратуры", - написал Кленчин. При этом он уточнил, что отмена протокола не означает отмену поставления, согласно которому на Курманбаева наложен штраф. Юрист намерен выяснить все обстоятельства. "Мы продолжаем обжалование, завтра-послезавтра подаем жалобу в суд, а после отмены постановления будем требовать привлечь к ответственности теперь уже полицейских", - пояснил он. Как мы сообщали ранее, астанчанин Жандос Курманбаев, радуясь победе казахстанского боксера Геннадия Головкина над британцем Мартином Мюрреем, вывесил с балкона своей квартиры государственный флаг Казахстана. Местные власти посчитали, что Жандос Курманбаев совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей "Незаконное использование государственных символов" и выписали ему штраф в размере 396 400 тенге (около 2 134 долларов). Позже в соцсетях начался флешмоб в поддержку Курманбаева.