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Социум

«Процесс обновления системы власти»: Токаев выступил на открытии первой сессии Курултая

Президент напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, принятой на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны - Курултай - официально приступил к работе.
Варвара Тыщенко
«Процесс обновления системы власти»: Токаев выступил на открытии первой сессии Курултая
Фото пресс-службы Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первой сессии Курултая Казахстана первого созыва, подчеркнув, что страна вступает в новый исторический этап своего развития, сообщает пресс-служба Акорды.

- Поздравляю вас с открытием первой сессии Курултая первого созыва! Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации, - заявил Глава государства.

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Президент напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, принятой на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны - Курултай - официально приступил к работе.

- Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства. Наш уникальный исторический опыт свидетельствует о том, что на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и вырабатывались согласованные решения. Очевидно, что на новом этапе этот институт также будет играть особую роль. Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Курултай призван повысить качество национального законодательства и заложить прочный фундамент правовой системы Казахстана.

- Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва – это прежде всего особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет! - резюмировал Президент.

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