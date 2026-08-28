«Процесс обновления системы власти»: Токаев выступил на открытии первой сессии Курултая

Президент напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, принятой на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны - Курултай - официально приступил к работе.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первой сессии Курултая Казахстана первого созыва, подчеркнув, что страна вступает в новый исторический этап своего развития, сообщает пресс-служба Акорды.

- Поздравляю вас с открытием первой сессии Курултая первого созыва! Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации, - заявил Глава государства.

Президент напомнил, что в соответствии с новой Конституцией, принятой на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны - Курултай - официально приступил к работе.

- Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства. Наш уникальный исторический опыт свидетельствует о том, что на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и вырабатывались согласованные решения. Очевидно, что на новом этапе этот институт также будет играть особую роль. Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Курултай призван повысить качество национального законодательства и заложить прочный фундамент правовой системы Казахстана.