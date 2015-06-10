Проведите лето с «Летом»

13 июня свои двери открывает уже знакомое и полюбившееся уральцам кафе "Лето". Уважаемые жители и гости города Уральска, вы еще не придумали, где провести субботний вечер? 13 июня в 20.00 мы приглашаем вас провести субботний вечер в уже знакомом и полюбившемся уральцам кафе "Лето", а заодно отметить открытие купального сезона на берегу реки в кафе «Лето». Вас ждут много приятных сюрпризов и море позитива от известного шоумена Сергея ЖУЖЖИ. Мы находимся по адресу: поселок Желаево, "Русские бани" (карьер). Заявки принимаются по номеру: 8 778 700 58 28. На правах рекламы