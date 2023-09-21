Центр социальной адаптации совместно с управлением здравоохранения ЗКО и общественным объединением «Батыс-Қамқор» провели акцию против туберкулёза для лиц, не имеющих определённого места жительства. Главной целью было выявить болезнь и оказать помощь.

Глава отдела общественного здравоохранения Галия Кулмуханова говорит, что людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сделали флюорографию в передвижном комплексе. Также провели консультацию социальные работники и юрист.

Фото Ивана Повытчикова

— С утра пришло очень много народу. Акция однодневная и продлиться до вечера. У многих приходящих нет документов, но мы всех регистрируем пофамильно. Если вдруг у кого-то выявим туберкулёз, то будем искать этого человека и он обязательно получит лечение. Перед началом проверки пришедшие на осмотр люди отправляются в душ. Затем волонтёры помогают поправить причёску и подстричь бороду. Далее обеспечивают горячим питанием, а после они проходят флюорографию, — говорит Галия Кулмуханова.

Галия Кулмуханова. Фото Ивана Повытчикова.

Директор центра социальной адаптации Ерлан Медетов рассказал, что они оказывает работу по семи видам услуг. Это оказание специальных социальных услуг, психологическая и медицинская помощь, бытовые и культурные услуги, трудоустройство граждан.

— К нам может обратится любая категория людей. Все, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Не только бездомные, но и ранее судимые, состоящие на учёте. У нас есть отделение временного прибывания, комнаты рассчитаны на 60 человек. Проживать можно до одного года. Пока человек не встанет на ноги, мы оказываем ему помощь. Также есть отделения ночного прибывания, то есть ежедневно получатели услуг приходят к нам ночевать. Это около 25-30 человек. Такие вагончики рассчитаны на 40 мест. Контингент меняется, конечно, но в основном одни и те же люди. Мы работаем с четвёртой поликлиникой, они оказывают медицинскую помощь нашим услугополучателям. Помогаем оформлять документы. У нас есть лица, проживающие с красным советским паспортом. Помогаем оформлять в медико-социальные учреждения. Акции против распространения туберкулёза нам очень нужны. Люди могут бесплатно получить обследование, — рассказал Ерлан Медетов.

Ерлан Медетов. Фото Ивана Повытчикова

По словам заведующего областного центра фтизиопульмонологии ЗКО, в год они выявляют около 20-30 больных туберкулёзом.

— Работать с такими людьми, конечно, тяжело. На одну процедуру уходит около 15 минут. Кому-то тяжело подняться, кто-то затрудняется ответить на вопрос. Туберкулёз может настигнуть в любом возрасте. Если у вас хороший иммунитет, то у вас меньше риск заболеть. Ну и конечно, многое зависит от образа жизни, — говорит Амандык Абенов.

Амандык Абенов. Фото Ивана Повытчикова

Александр живёт в центре адаптации уже давно. Он имеет инвалидность и передвигается на коляске. Своего жилья нет, как и родных или знакомых. Он попал в детский дом ещё малышом.

Александр. Фото Ивана Повытчикова

— Мои родители умерли «морально», а я попал в детский дом. Свою семью завести тоже не получилось. Я работал на разных работах, по разным профессиям. В центре я бываю время от времени. Нас заранее предупреждают, что приедут и будут осматривать. А мы, как хорошие мальчики, приходим. Эти люди нам очень помогают, мы же беспомощные. Здесь есть всё для спасения человеческой души. К нам общество относится с презрением, а мы в добавок ещё и инвалиды. А тут нам помогают, — рассказывает Александр.

Неделю назад в центр адаптации привезли девушку. Она родом из Алматы, но проживала в другой стане. По определённой причине девушку депортировали. Так она оказалась в Уральске, где у неё нет ни родственников, ни друзей. Помочь ей некому, к тому же у неё нет документов. Девушка обратилась за консультацией к юристу и они совместно будут искать решение её проблемы.

Фото Ивана Повытчикова

Елена живёт в центре с 2017 года. Периодически женщина уезжает работать в крестьянское хозяйство поваром. Она имеет жильё, но помочь в его восстановлении ей некому. Елена осталась совсем одна.

— У меня там четыре стены, ни колонки, ни туалета. Кто мне поможет вставить окна и двери? Поэтому я уезжаю на заработками или обращаюсь сюда. Тут здорово помогают, мне здесь помогли с документами. Я вовремя не вступила в наследство и не могла оформить квартиру. Мне тут дали питание, проживание и даже одежду. Мне нужно прикрепиться к поликлинике, поправить здоровье и я снова пойду работать, — поведала женщина.

Фото Ивана Повытчикова

Условия в центре адаптации хорошие, есть всё необходимо для жизни. Комнаты для инвалидов оборудованы специальными койками и туалетами. Есть прачечная. В коридорах стоит запах домашней еды, по четвергам в центре рыбный день. Одежды, которую выдаёт центр, хватает не всем. В основном её приносят волонтеры или кто-то из местных. Но всё же работники стараются обеспечить всеми благами своих постояльцев. Хочется отметить, что проживающие и работающие люди отличаются особой добротой и позитивом. В воздухе царит какое-то особое понимание и милосердие.

Фото Ивана Повытчикова