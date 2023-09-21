По данным «Казгидромета», 22 сентября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман, на поверхности почвы — заморозки до двух градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.