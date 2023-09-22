В городе действует штормовое предупреждение из-за сильного дождя. Спасатели просят водителей снизить скорость движения. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажных системы к отводу дождевого стока. В пресс-службе управления развития коммунальной инфраструктуры рассказали, что с восьми утра городские службы следят за арычными сетями. По прогнозам синоптиков, дождь с перерывами продлится до конца дня.
— Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. В связи с ожидаемым усилением ветра и возможными «подтоплениями» (термин ведомства) на отдельных участках, просим пешеходов соблюдать осторожность, — обратились к горожанам в управлении.
В горах Алматы по-прежнему опасно из-за осадков и ветра.