В Актобе в новой школе на 3 500 мест почти полторы тысячи детей вынуждены учиться без книг. Школа частная, но учатся здесь дети по госзаказу. На их обучение, в том числе инклюзивное, выделяются миллиарды тенге, сообщает «31 канал».

Школу в микрорайоне Батыс-2 открыли в сентябре этого года. Выходят из сложной ситуации дети по-разному. Например, в школе обходятся одним учебником на двоих, а домашние задания выполняют по очереди, берут книги друг у друга. Или же выполняют домашнее задание, записанное в тетради. Ещё один вариант — использование электронного учебника. В таком режиме прошёл почти весь этот месяц.

Обычно частные школы сами обеспечивают детей учебной литературой. Эта школа должна была открыться только к концу года, но местные власти сильно просили начать работу с сентября, поэтому учебное заведение открывалось в спешке, многое сделать ещё не успели.

На помощь пришли чиновники — они собирают книги из резервов государственных школ по всей области. Так удалось набрать 2 200 комплектов.

— Частная школа заключает договор с издательствами, но это тоже занимает определённое время. Вы должны помнить о том, что это частная школа, не государственная. Государством не регламентировано обеспечивать частные школы, — прокомментировала ситуацию представитель управления образования Ляззат Урлабаева.

Школа обещает вскоре решить эту проблему.

— Школа только открылась, поэтому мы в будущем планируем приобрести учебники для всех классов, — пояснила замдиректора по учебной работе Айгуль Алдиярова. — Но это будет где-то, наверное, во втором полугодии.

За каждого учащегося государство платит этой школе от 445 тысяч до 1,3 млн тенге в год.