13 сентября в суде №2 Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении 55-летнего Мади Отарбаева. В последнее время он занимал должность главы управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к четырём годам ограничения свободы. Кроме этого, суд пожизненно запретил Отарбаеву занимать должности на государственной службе. К слову, преступление он совершил ещё в 2016 году. Тогда осуждённый занимал должность руководителя управления строительства и архитектуры ВКО (поэтому суд проходил в Усть-Каменогорске). Стоит отметить, что до обвинительного приговора Мади Отарбаев числился главой ГАСК по ЗКО. В ведомстве сообщили, что чиновник в течение двух месяцев находится на больничном. Как выяснилось сегодня, госслужащий освобождён от должности. Временно исполняющим обязанности главы управления стал Алихан Мурзабулатов.