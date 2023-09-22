Онлайн-казино с оборотом в почти полмиллиарда тенге выявили в Актобе

— Организаторы через банковское приложение принимали ставки от игроков, которые получали разовый логин и пароль для сайтов, запрещённых на территории Казахстана. Тем самым предоставляли игрокам услуги в виде азартных игр, с выдачей клиентам реального выигрыша, без соответствующей на то лицензии, — рассказали в АФМ.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении досудебного расследования по делу об онлайн-казино в Актобе.В обороте незаконного бизнеса было 490 миллионов тенге. Ставки делали свыше 800 человек. Не исключено, что среди них были несовершеннолетние.