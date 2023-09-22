— Сын, помимо строгой диеты, пьёт молочную детскую смесь. Её мы заказываем с Москвы, так выходит намного дешевле. Одна банка смеси стоит 9 500 тенге. Мы заказываем хотя бы десять штук. Их, конечно, не надолго хватает, но мы стараемся экономить. В день по два раза даю, одной банки хватает на неделю. Сейчас нам по квоте дали лечение, поедем в столицу. Но у нас не хватает денег на проезд до клиники. К тому же сыну будут делать укол от стеноза кишки, за него нужно оплатить 100 тысяч тенге. Я сама инвалид, работать не могу. Смотрю за тремя детьми. Муж парикмахер, снимает помещение и работает сам на себя. Живем мы в съёмной квартире, — рассказала Малия Галиева.Айболат — младший ребёнок в семье, садик он не посещает. Его заболевание требует постоянной заботы и строгой диеты. Родители мальчика всегда старались собирать и откладывать деньги сами. Но цены растут, зарплаты и пособий просто не хватает на жизнь. На поездку Айболату нужно 300 тысяч тенге. Из этих денег мама планирует купить малышу детское питание. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400 4302 5056 5568. Счёт привязан к номеру +7 (702) 806-59-81. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Айболата.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...