Фото предоставила Малия Галиева

— Сын, помимо строгой диеты, пьёт молочную детскую смесь. Её мы заказываем с Москвы, так выходит намного дешевле. Одна банка смеси стоит 9 500 тенге. Мы заказываем хотя бы десять штук. Их, конечно, не надолго хватает, но мы стараемся экономить. В день по два раза даю, одной банки хватает на неделю. Сейчас нам по квоте дали лечение, поедем в столицу. Но у нас не хватает денег на проезд до клиники. К тому же сыну будут делать укол от стеноза кишки, за него нужно оплатить 100 тысяч тенге. Я сама инвалид, работать не могу. Смотрю за тремя детьми. Муж парикмахер, снимает помещение и работает сам на себя. Живем мы в съёмной квартире, — рассказала Малия Галиева.

Трёхлетний Айболат Рахымгали родился со страшной болезнью Гиршпрунга (отсутствие нервных узлов в кишечнике — прим. автора) ректосигмоидальной формы. Также у мальчика спазм анального сфинктера. Ребёнок страдает от постоянных вздутия живота, запоров и тошноты. Первую операцию Айболату провели, когда ему было два месяца. Мальчика сразу же поставили на учёт и присвоили статус инвалида. В 2021 году ему снова сделали лапаротомию (вскрытие брюшной полости — прим. автора). Под конец 2022 года семья отправилась в Москву на операцию по закрытию илеостомы (искусственное отверстие на брюшной полости для выведения кала — прим. автора). Теперь Айболату необходимо продолжить лечение в Астане.По словам мамы мальчика Малии Галиевой, на операцию заграницей деньги им собрали неравнодушные люди. А лечение в Астане они получили по квоте. Однако денег на дорогу и особое питание у них не хватает.Айболат — младший ребёнок в семье, садик он не посещает. Его заболевание требует постоянной заботы и строгой диеты. Родители мальчика всегда старались собирать и откладывать деньги сами. Но цены растут, зарплаты и пособий просто не хватает на жизнь. На поездку Айболату нужно 300 тысяч тенге. Из этих денег мама планирует купить малышу детское питание. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт вПо этому же номеру вы можете связаться с мамой Айболата.