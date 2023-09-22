Оборудование везём из Европы — аким Уральска о ремонте КНС
Ситуация с водоснабжением и водоотведением вызывает массу нареканий со стороны жителей Уральска. Регулярные аварии на водопроводе часто оставляют горожан без источника жизни. То же самое касается системы водоотведения. Всего на обслуживании ТОО «Батыс су арнасы» находится 36 канализационно-насосных станций, расположенных в разных частях города. 10 КНС построены в 70-80-е годы, 26 КНС — в 2000-е годы, их средний износ составляет 90%.
За последние три года реконструкцию провели только на проблемной КНС-19А, из-за аварий на которой город частенько оставался без воды. Общая сумма проекта — 3,1 миллиарда тенге, протяжённость составляет 16 километров.
По словам акима города Миржана Сатканова, в этом году начали разработку ПСД по реконструкции КНС-2 и КНС-3. Далее отремонтируют КНС-1, куда стекаются отходы с районов старого аэропорта, Ремзавода и центральной части города.
– Если мы в ближайшие два года отремонтируем эти три КНС, то 10-20 лет сможем спокойно ими пользоваться. Следующая большая проблема — это КНС-18, которая расположена в районе Омеги. Сейчас готовим проектно-сметную документацию. Стоимость проекта составляет около четырёх миллиардов тенге, – сказал Сатканов на сессии маслихата.
Что касается КНС-29, расположенной в посёлке Зачаганск, она также нуждается в реконструкции. Сейчас станция не справляется со своей задачей из-за увеличения количества жителей этого микрорайона. Власти города также планируют начать работы в ближайшее время.
По словам акима, основной проблемой при реконструкции КНС является оборудование.
— Нам приходится заказывать каждое оборудование из Европы, стоимость часто превышает 300 миллионов тенге. Опыт показывает, что оборудование из России может прослужить от трёх до пяти лет. Европейское же служит до 20 лет. Каждое оборудование изготавливается индивидуально и качественно, — заключил Миржан Сатканов.