Речь идёт о скандальном видео, снятом 18 сентября напротив полклиники №6 в посёлке Зачаганск. Двое мужчин занимались сексом на тротуаре. В тот же день полиция задержала одного из участников. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и арестовали на пять суток. Спустя четыре дня стражи порядка установили и задержали второго героя ролика. Им оказался 38-летний мужчина. В отношении него так же составили административный протокол по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Суд вынес решение об аресте на 10 суток.