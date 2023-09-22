— Не имея водительских прав, сел за руль. На полном ходу сбил школьниц, протащил их на несколько метров. Три школьницы находится в тяжёлом состоянии, сейчас их транспортировать нельзя, но в посёлке нет квалифицированных медиков, — говорится в описании к видео в Instagram-паблике .

Шесть подростков сбил несовершеннолетний за рулём авто в селе Нарынкол Алматинской области. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 21 сентября. 15-летний подросток за рулём Subaru выехал на тротуар, где были пешеходы. Пострадали шесть человек 2008 года рождения. Пятерых госпитализировали в больницу. Пока установлено, что юноша без спроса взял ключи от автомобиля брата и выехал в магазин. Расследование продолжается.