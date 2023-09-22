«Атлетико»

Команда Диего Симеоне в прошлом сезоне провалила еврокубковую компанию, но в Ла Лиге подсобралась и даже почти сковырнула «Реал» со второй строчки. Летом «Атлетико» лишился Яника Карраско, укатившего в Саудовскую Аравию, а остальных ушедших можно назвать серьезной потерей ну с очень большой натяжкой. Пополнение пришло точечное, но заметное: на родину из «Челси» вернулся Сезар Аспиликуэта, а оборону укрепил Чаглар Сеюнджю: турок засиделся в «Лестере» и стал откровенно деградировать. Сама команда бодро начала сезон, но впечатление смазало поражение от «Валенсии» 0:3.

«Реал Мадрид»

А вот на сливочных мадридцев пока не налюбоваться. Может быть кто-то забыл, но на старте сезона главной темой была эпидемия травм в «Реале». Куртуа, Милитао, Винисиус. Эти потери никуда не делись, но кажется, все компенсирует наличие Джуда Беллингема. Англичанин уже спасал Мадрид в чемпионате, а на днях вытащил для «Реала» три очка в игре с «Унионом» в Лиге чемпионов. В общем, пока тишь да гладь: 5 матчей в Ла Лиге и 5 побед.

Прогноз

Маловероятно, что «Реал» забуксует к этой встрече, но и «Атлетико», скорее всего, не позволит устроить вторую «Валенсию». Эксперты Parimatch оценивают шансы команд как равные: 2.60 на «Реал» против 2.85 на «Атлетико».

