Трагедия произошла 22 сентября около 12:00 на дороге Уральск — Кирсанова, недалеко от посёлка Спартак. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21012 и Lada Granta. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в результате аварии погибли оба водителя и два пассажира Lada Granta. Ещё один пострадавший госпитализирован в больницу. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, тела погибших извлекали спасатели с помощью специальных средств. На месте работали семь сотрудников ведомства. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители. Напомним, 17 сентября около 19:00 на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Бекей столкнулись Lada Priora и большегруз. В результате аварии погибли 34-летний мужчина и 35-летняя женщина, а также четверо детей, которым было 11, 10, 5 и один год.