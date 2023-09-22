24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины — началась война. В самой России это называют СВО — специальная военная операция. 21 сентября прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда сообщалось, что призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе. Впрочем, не все поверили президенту и тысячи россиян решили покинуть страну. Немалая часть из них направилась в ЗКО. Огромные очереди на казахстанско-российской границе образовались уже к вечеру 21 сентября.

Из всех соседних городов (даже казахстанских) ближе всего к Уральску расположена Самара — 260 километров.

21 сентября мы отправились в Самару и узнали, что происходит на границе и как война повлияла на жизнь россиян.

Самара — город в среднем Поволжье России, до 1991 года город Куйбышев. Находится в 260 километрах от областного центра ЗКО.

Погранпост «Сырым» прошли буквально за 20 минут. А вот на нейтральной территории происходила неразбериха: от количества скопившихся большегрузов и граждан Узбекистана выбрать путь и проехать — сложно. Водители ругаются между собой, не уступают и перекрывают дорогу. На погранпосту «Маштаково» пришлось задержаться более чем на час.

После прохождения границы наблюдали такую же вереницу из фур. С чем связано скопление — неизвестно. Водители большегрузов говорят, что дело в пограничном посту России, который пропускает крайне медленно.

Дорога до Самары без ям и выбоин, всё также работают придорожные кафе. На въезде в Самару такие же пробки, как и раньше. Идёт строительство многоэтажных домов, местами ремонтируют дорожное полотно, работают магазины, аптеки, развлекательные центры, кафе, рестораны. Люди спешат на работу, прогуливаются с детьми.

На первый взгляд кажется, что с началом войны или СВО (как говорят сами жители Самары) жизнь в городе не поменялась. Пока мы не поговорили с людьми...

Семейная пара, гулявшая в сквере, рассказала, что пока их война не коснулась. А вот многих знакомых, в том числе и добровольцев, уже похоронили. Дети остались без отцов, а родители без сыновей. Кому-то было всего 20 лет, а кому-то за 50 лет.

— Не стало нашего хорошего знакомого. Осталась жена и двое детей. Да, выплатили единоразовое пособие, но разве оно заменит человека? Как ей теперь жить с таким грузом? Дети всё ждут папу, — вздыхая, говорит жительница Самары Людмила. — Конечно, говорить о войне нам сложно. С кем воюем-то? Лично у нас много друзей и родственников в Украине. Мы по-прежнему со всеми общаемся. Кстати, многие стали переезжать к нам ещё восемь лет назад. И их жалко, и наших жалко. Больно всем.

Её супруг Андрей отметил, что больше изменений в обыденной жизни было при пандемии коронавируса, чем сейчас.

— Тогда ажиотаж с масками, препаратами, прививками. Было всё как-то добровольно—принудительно. Знакомый работал в банке, так его каждую неделю таскали на ПЦР-тестирование. Были организации, куда вызывали прям врачей и всем сотрудникам на рабочих местах делали прививки. И реально, многие заболевали и умирали. И сейчас, после СВО, у нас пропали многие препараты в аптеках. Тогда мы покупали все немецкие медикаменты, которые спасали от осложнений после COVID-19. Сейчас такого не найти. Это жирный минус. Да, аналоги есть, но совсем не то, — рассказал Андрей.

Мы зашли в аптеки. Они не пустуют. Фармацевты делятся, что сейчас нет привозных препаратов — всё свое. Есть масса новых, а также аналоги зарубежных лекарств.

Из плюсов, отмечают самарчане, наладилось производство товаров. Государство активно поддерживает предпринимателей, появились новые рабочие места. На прилавках больше своей продукции, практически вся.

— Да закрыли McDonald’s, теперь есть «Вкусно и точка». В этом плане мы нисколько не ощутили ущерба. Закрылись брендовые европейские магазины. Теперь сами шьем, развиваемся. Социальные сети, к примеру, как Instagram, работают с VPN. Всё относительно. Возможно для нас такие моменты не важны, а для кого-то многое значили. Главное — есть работа, есть зарплата. У кого-то наоборот повысилась она, у кого-то осталась без изменений, — считает житель Самары Андрей.

Прогулявшись по городу, мы не заметили плакатов и баннеров с призывами воевать. Лишь в метро висела наклейка с надписью «Заключи контракт и получи 550 тысяч рублей» (2,7 миллионов тенге).

Во время поездки мы поговорили с ещё одним самарчанином. На вопрос: призывали ли вас служить, ответил отрицательно. Мужчина живет на съёмной квартире и работает в сфере строительства.

— Берём объект, к примеру, квартиру и занимается отделочными работами. Несмотря на СВО, строительство идёт, объекты строятся. Заработок был всегда непостоянный. Вечерами таксую. Если бы призвали служить, никуда не делся, пошёл бы. От мобилизации не скрывался. Я здесь родился, здесь и умру. Каждому своё. Лучший друг пошёл добровольцем, его ранило на войне. Помучался ещё полтора месяца и умер. По поводу выплат, даже не знаю, сомнительно всё это. Если подписываешь контракт на службу, наверное, тогда всё выплачивают, — поделился Евгений.

Позже мы поговорили с пожилой супружеской парой. Они говорят, их война не коснулась.

— У нас жизнь-то сейчас от аптеки до магазина. Ничего не поменялось. Молодёжь жалко, им ещё жить, да жить, — сказали они.

Валентина Сергеевна работает администратором в магазине. Он поделилась своим мнением о войне.

— На нашего правителя нужно молиться, не знаем, что было бы, если не он. Да, в Самаре ничего не изменилось по большому счёту. Но есть города, граничащие с Украиной, вот там «бахают». Конечно, есть погибшие, раненые. От государства их семьи получают приличные льготы. Кто служит, их дети в любом случае не останутся без образования. Знакомого ранило год назад, он уже год находится на реабилитации и для него все бесплатно, — рассказала женщина.

Тем не менее, жителей Самары беспокоят слухи о ещё одной волне мобилизации в скором времени. Когда закончится война, никто не знает.

К слову, обратный путь в Уральск занял ещё больше времени. Только на российской границе пришлось выстоять более трёх часов. При том, что перед нами было от силы десять легковых автомобилей.

Год назад на пограничном посту «Маштаково» в сторону Самары люди пересекали границу пешком. Рассказывали, что бросали автомобили, лишь бы покинуть Россию быстрее. Некоторым пришлось выстаивать в очереди по пять суток. Люди жгли костры и строили шалаши.

На границе процветал бизнес. С российской стороны продавали втридорога продукты и бензин. Впрочем, казахстанцы также не упустили шанс подзаработать на иностранцах. Так, с погранпоста «Сырым» до Уральска местные таксисты брали по 15 тысяч тенге с человека. Аренда квартир повысилась втрое. От того, волонтёры и бизнесмены помогали россиянам с ночлегом и питанием. Людей размещали на ночь кинотеатре, кафе, церкви.

Казалось, что Уральск заполонили россияне. Большое скопление можно было наблюдать в ЦОНах.

Только за три дня с 20 по 23 сентября в ЗКО прибыло около девяти тысяч граждан России.

Спустя месяц все поутихло. Как оказалось, бОльшая часть сбежавших от мобилизации россиян проезжали транзитом. Мы писали много историй о тех, кто остался. Один из них, московский врач из России, который по сей день работает в Уральске.