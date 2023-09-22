— У нас есть группа в WhatsApp, около 100 человек и всех объединяет одна проблема. Кому-то задолжали шесть миллионов, кому-то семь. Мы обращались во всевозможные инстанции, но сдвигов нет. Мой бывший супруг год не выплачивает алименты. Более того, выехал за пределы Казахстана. Миграционная полиция найти его не может, как и завести уголовное дело. Административного взыскания тоже не было, судоисполнитель разводит руками. Старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет, двое являются школьниками. Бывший муж числится директором ТОО, но на него наложен арест. Его долг составляет 1,8 миллиона тенге. С нами он не общается, номера детей и вовсе заблокировал, — рассказала Анна Храмова.

— Так делают многие. Потом они делают себе минимальную зарплату и спокойно работают. У нас есть дальнобойщик, крановщик, директор КХ, у которых зарплата 70 тысяч. Мы-то знаем, что они получают намного больше, но сделать ничего не можем. Весь закон стоит на стороне должника. Привлечь к ответственности можно, если он не платит три месяца. А он раз в три месяца перечисляет 10 тысяч. Через три месяца опять кинет как собаке 10 тысяч. Не отработана мера по ограничению выезда, должники спокойно пересекают границы. В законе не предусмотрена защита детей. Мы боремся не за деньги, это средства наших детей. Они растут, высшее образование дорогое, вещи дорогие. Мне что теперь, идти на площадь и сесть рядом с голодающим мужчиной? Бывший муж платил мне 7 700 тенге и умудрялся писать мне, что я их трачу на себя. Хотя по факту этих денег ни на что не хватит. В месяц на одного ребёнка я трачу около 100 тысяч тенге, — говорит Анастасия.

— Два года назад я перенесла операцию, мне нужны были деньги на лечение. Но отец не помогал нам, на звонки и сообщения не отвечает. Мы с ним не ссорились, чтобы он так себя вёл. Он вообще не считает нас своими детьми, причины мне неизвестны. Сейчас я студентка, но долго работать не могу по состоянию здоровья. Младшая сестра тоже болеет, мама работает одна, но постоянного заработка у неё нет, живём на квартире, — рассказала девушка.

По Кодексу Казахстана «О браке и семье», алименты — это материальное содержание, которое обеспечивает один из супругов в случае развода. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Однако после распада семьи не все соблюдают этот закон. Либо соблюдают, но не в полной мере. Жительница Уральска Анна Храмова воспитывает троих детей. По словам женщины, она уже отчаялась обращаться в различные инстанции за помощью в получении выплат от бывшего супруга. Анна говорит, что изначально мужчина оформил себе минимальную зарплату и за троих детей платил 26 тысяч тенге. А с октября прошлого года и вовсе перестал помогать. Анна с детьми живут на съёмной квартире, женщина вынуждена подрабатывать по выходным.Другой жительнице посёлка Погодаево Анастасии Агасиевой бывший муж задолжал 1,2 миллиона тенге. «Для галочки» он устраивается на временную работу, чтобы его не арестовали. Раз в три месяца перечисляет по 10 тысяч тенге и спокойно живёт дальше. Женщина говорит, что в данном случае закон работает против неё и защищает интересы алиментщика.По её мнению, для решения проблемы нужно пересмотреть закон — привлекать к ответственности после невыплаты определённой суммы. Оказалось, что алименты не может получить и мужчина, который один воспитывает дочерей-близняшек. Его бывшая супруга задолжала порядка трёх миллионов тенге. Среди собравшихся была 18-летняя Альбина Магзомова, её родители развелись в 2014 году. У девушки есть ещё младшие брат и сестра. Долг отца перед детьми составляет около трёх миллионов тенге.В областной прокуратуре пообещали позже предоставить информацию по количеству должников по алиментам в регионе, а также проинформировать о мерах воздействия на них.