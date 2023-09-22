Бекбулат Утебаев объявляет голодовку не в первый раз. Двадцатого сентября к мужчине присоединилась единомышленница — Сандугаш Мухамбетжанова, у которой дочь инвалид первой группы. Однако вчера, 21 сентября, голодовку Утебаев продолжил один. Причина протеста — нехватка денег на жизнь, социальное неравенство и маленькая пенсия. Ночь с 20 по 21 сентября пенсионер провёл со своей «напарницей» Сандугаш. Переночевали протестующие на скамейке около памятника Абая. Позже женщину пригласили в акимат и обещали решить проблему, поэтому Утебаев продолжил голодать один. Сегодня, 22 сентября, площадь Абая пустует.
— Я прекратил голодовку. Здоровье подводит, — сообщил мужчина.
Утебаев требовал не только поднять пособие и пенсию, но и понизить пенсионный возраст.