Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 22 сентября, составляет 475.9 тенге. Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам вечерних торгов составил 475.14 тенге. За сутки национальная валюта незначительно укрепилась — на 0.95 тенге. Но за неделю ослабла на 5.94 тенге. В Уральске доллар в обменнике продают по 476 тенге, покупают — по 473 тенге. Рубль в обменном пункте продают по 4.93 тенге, покупают — по 4.90 тенге. 19 сентября финансист Расул Рысмамбетов в своём Telegram-канале ArtFinanz писал, что в течение следующего месяца будут «небольшие валютные качели».
— Нынешнее укрепление доллара сменится на укрепление тенге. А вот что будет после середины октября — сложно спрогнозировать. Мне кажется, ряд инициатив президента был сюрпризом и для правительства, — считает он.
Речь идёт о послании президента. Один из пунктов касался деятельности банков.