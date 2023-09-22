По данным «Казгидромета», в ближайшие выходные в дневные часы воздух на западе Казахстана прогреется до 25-30 тепла.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.