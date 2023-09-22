— У одного работника термический ожог пламенем лица, шеи, обеих кистей и коленных суставов, у второго — термический ожог пламенем лица, обеих верхних конечностей, головы и спины. Они получают лечение, — говорится в сообщении.

По информации ДЧС Актюбинской области, пожар произошёл 22 сентября в 18:28 в гуманитарном колледже на улице Есет Батыра. В подвальном помещении горела оргтехника. На месте работали 52 пожарных и бригада скорой помощи. Двух пострадавших работников учебного заведения доставили в больницу. Пожар потушили в 18:40. Причину возгорания выясняют. Заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров сообщил, что оба пострадавших находятся в отделении травматологии.