— В роддоме ребёнок получает прививку против туберкулёза и гепатита В. В два месяца малыши получают комплексную прививку против гепатита, полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) и гемофильной инфекции типа b, а также вакцину от пневмококковой инфекции. В три месяца делают эту прививку повторно. В четыре месяца — третий этап вакцинирования от гепатита, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b и коклюша, дифтерии и столбняка, а также вторая прививка от пневмококковой инфекции. В 12-15 месяцев нужно будет сделать прививку от кори, краснухи и паротита, повторить вакцинирование от полиомиелита и пневмококковой инфекции. В 1,5 года — ревакцинация АКДС, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b., — рассказывает специалист.Далее, несколько прививок дети получают в школьном возрасте. В шесть лет ребёнка повторно вакцинируют против туберкулёза, кори, краснухи, эпидемического паротита. В 16 лет — против столбняка и дифтерии, которую в дальнейшем нужно повторять через каждые 10 лет. Все обязательные прививки, будь это государственная или частная медицинская организация, к которой прикреплён ребёнок, делаются бесплатно.
