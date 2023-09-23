В 10 раз дороже планировали купить микшер в центре досуга ЗКО

В антикоррупционной службе ЗКО сообщили, что предотвратили государственную закупку по завышенной цене.

— Центр досуга района Байтерек планировал приобрести микшерные консоли (устройство для сведения звуковых сигналов — прим. автора) количестве 10 штук по цене 1 300 000 тенге за штуку, на общую сумму 13 миллионов тенге. При этом, цена на товар составляла 126 579 тенге, — говорится в сообщении.

По инициативе волонтёров Антикор внёс рекомендации и предотвратил неэффективное использование бюджетных средств на 9 202 630 тенге.