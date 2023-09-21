В Instagram-паблике опубликовали видео, на котором двое мужчин занимаются сексом напротив поликлиники №6 в посёлке Зачаганск.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что инцидент произошёл утром 18 сентября. Участковые инспекторы Зачаганского отдела полиции установили одного из нарушителей. В отношении него стражи порядка собрали административный материал по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Суд уже вынес постановление об аресте правонарушителя на пять суток.

Полиция устанавливает личность второго правонарушителя.