Ставку НДС могут поднять: предприниматели ЗКО бьют тревогу
13 сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сказал, что ведомство предлагает поднять ставку налога на добавленную стоимость с 12% до 16%. По мнению чиновника, это увеличит поступления в бюджет и повысит конкурентоспособность отечественных товаров.
Однако большая часть казахстанского бизнес-сообщества выступил против. Такое нововведение, считают они, приведёт к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему — в крупный.
По словам председателя регионального совета Палаты предпринимателей ЗКО Мурата Джакибаева, наряду с повышением НДС обсуждается вопрос о повышении корпоративного подоходного налога.
— Считаю, что такой подход значительно усугубит положение среднего бизнеса, на них ляжет нагрузка. Но основная нагрузка ляжет на конечного потребителя, для которого повысятся цены на товары и услуги. Даже подъём на 1% будет иметь обратный эффект. Мы столько времени хотели вытащить из тени бизнес, а сейчас он может уйти обратно в тень. Малый бизнес — это сейчас офшорная зона, продлили мораторий на налоги и проверки. Это хорошо. А для среднего бизнеса налоги были, а сейчас их ещё хотят поднимать. Получается, материнские компании остаются в среднем бизнесе, а все доходы будут уплывать в малый. Нам теперь не выгодно развивать средний бизнес, выгодно находиться в малом: там комфортно, нет проверок, — говорит Мурат Джакибаев.
Он предложил альтернативное решение этой проблемы. По его словам, необходимо ввести дифференцированную уплату налога. Другими словами, чем больше бизнесмен платит налогов, тем меньше для него должна быть ставка.
— Большого эффекта от повышения ставки НДС мы не увидим. Даже если и будет, то только кратковременный. Да, НДС увеличится, но это будет сигналом для людей, чтобы оптимизировать свои затраты и налогооблагаемую базу. Этого не хотелось бы, — подчеркнул Джакибаев.
Глава крестьянского хозяйства Акылбек Сагитов так же говорит, что за повышением НДС последует и повышение цен на продукцию сельского хозяйства. В том числе мяса, молочных продуктов и хлебобулочных изделий.
— Наши крестьяне и так попали в трудную ситуацию. В связи со снижением курса рубля на наших рынках увеличился объём российской продукции по низким ценам. А теперь ещё и собираются повысить НДС. В своё время многие главы крестьянских хозяйств пытались избежать уплаты НДС, расформировали свои хозяйства и работали как обычные крестьяне. Только в последнее время с увеличением оборотов они стали выходить из тени и платить соответствующие налоги, — заявил Акылбек Сагитов.
Представитель малого бизнеса Аскар Мергалиев отметил, что хоть малый бизнес и не платит НДС, но пользуется услугами плательщиков и это нововведение отразиться и на них. Ведь им придётся покупать товары и услуги по завышенным ценам либо искать альтернативу более низкого качества.
