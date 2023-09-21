Неисправный бензовоз похитили у 31-летнего жителя Актобе. По его словам, автомобиль находится на территории садоводческого коллектива, во дворе строящегося дома. Подозреваемого вскоре задержали, вину мужчина признал. Он вызвал манипулятор и отвёз краденный транспорт на пункт приёма металла. За бензовоз подозреваемый выручил 225 тысяч тенге. Расследование продолжается. Машину удалось изъять.