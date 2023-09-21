Инвалид второй группы объявляет голодовку не в первый раз. Вчера, 20 сентября к нему присоединилась единомышленница — Сандугаш Мухамбетжанова, у которой дочь инвалид первой группы. Причина их недовольства заключается в нехватке денег на жизнь, социальном неравенстве и маленькой пенсии.
Фото Жулдызхан Лось
Сегодня, 21 сентября, мужчина сидит на площади один. По словам Утебаева, его напарницу пригласили в акимат для решения проблемы.
— Приходили ночью с отдела внутренней политики на переговоры, но я отказался. Мы с Сандугаш ночевали вон на той лавочке. Утром нас позвали в акимат, я не хотел идти, но пришлось поддержать. А к какому соглашению они пришли с ней, я не знаю. Вроде решать вопрос будут. А меня не устраивают их ответы на мои требования. Повышать пенсию мне не хотят, поэтому я вернулся. Говорят, что всё обсудили с моей женой. О чём они говорили, если голодовку объявил я? Голодовка не регламентирована законом, поэтому я здесь посижу. Ночью здесь машин 10-12 стояло, сотрудники в гражданской форме, наблюдали за нами. Я не ел со вчерашнего дня, ночевал на улице. Чувствую себя неважно, но всё равно пойду до конца. Не хватает у меня денег на жизнь, — рассказал Утебаев.
Мужчина требует не только поднять пособие и пенсию, но и понизить пенсионный возраст.
Фото Жулдызхан Лось