Экс-министр экологии Зульфия Сулейменова получила новую должность. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
— Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна назначена советником президента – специальным представителем президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству, — говорится в документе.
Зульфия Сулейменова возглавляла министерство экологии и природных ресурсов с января до первого сентября этого года. В начале лета после крупного пожара в Абае, где погибли лесничие, казахстанцы запустили петицию с требованием её отставки. Следующую петицию такого же содержания запустили в августе некоторые зооволонтёры. Они возмущены качеством реализации пункта закона об учёте домашних животных.