В пресс-службе департамента полиции сообщили, что на улице Баишева сотрудники остановили Lexus, которым управляла 53-летняя женщина, пишет «Диапазон». При проверке документов от водителя шёл запах алкоголя, экспертиза подтвердила опьянение. Материалы передали в суд, водителю грозит 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет. Нарушителем оказалась депутат городского маслихата и предприниматель Сания Муратова. В маслихате она состоит в постоянной комиссии по социально-культурному развитию и делам молодёжи. По информации на 20 сентября, административный суд ещё не вынес решение по этому делу.
— Депутат Муратова написала заявление в территориальную избирательную комиссию о прекращении полномочий. Согласно существующему порядку, от территориальной комиссии в маслихат поступило письмо. Решение по заявлению будут принимать на сессии маслихата, — прокомментировала председатель городского маслихата Анар Даржанова
Сания Муратова также руководит фитнес-центром Life Style.