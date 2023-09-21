— Мужчину осмотрели хирург, нейрохирург и травматолог, обследовали на аппарате УЗИ. Пациент отпущен на амбулаторное лечение, — информировали в ведомстве.

Фото Темирлана Имангалиева

Наезд произошёл 20 сентября около 16 часов на проспекте Назарбаева, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. На пешеходном переходе, напротив остановки «Типография», водитель ВАЗ-21120 сбил мужчину 1971 года рождения. В управлении здравоохранения региона рассказали, что пострадавшего доставили в областную многопрофильную больницу.Пострадавший отказался от дальнейших разбирательств. К водителю претензии не имеет.