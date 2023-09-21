В преддверии следующей схватки Балауса Муздиман призвала казахстанцев смотреть женский бокс и убедиться в том, что нет ничего невозможного. Читайте полное интервью и узнайте больше о восходящей звезде ринга.

Каким достижением вы особенно гордитесь и какую вершину мечтаете покорить?

Для меня в первую очередь важен путь, который я преодолела, чтобы стать чемпионом мира среди любителей. Завоеванный титул стал подтверждением моего труда и приверженности тренировкам, но это далеко не предел. Я все еще нахожусь на пути к своей заветной цели – стать абсолютной чемпионкой мира в своем дивизионе.

Также для меня очень важно вывести свою Родину на мировой уровень в боксе и стать той, кто прославит женский бокс в Казахстане. К счастью, теперь у меня есть поддержка в виде нового партнера – Parimatch. Я очень рада возможности работать с компанией, которая уважает спортсменов и понимает, через какие сложности они проходят. Надеюсь, что вместе мы внесем большой вклад в популяризацию женского бокса и здорового образа жизни.

У вас большой стаж в любителях. Какие преимущества такой опыт дает в профессиональной карьере?

У меня было приблизительно 200 боев в любителях. Услышав такую цифру на недавних сборах в Вегасе, коллеги и тренеры были просто в шоке. С таким багажом мне было легче перестроиться в профи и понимать своих оппонентов.

Я мечтаю завоевать еще больше титулов и побороться с сильнейшими соперниками, чтобы продолжить вносить вклад в казахстанскую и мировую историю бокса. В ближайшем будущем я надеюсь попасть на Олимпиаду в Париже. Даже если не получится, у меня есть карьера и свои цели, к которым мы вместе с менеджером и тренером идем по четкой стратегии.

Казахстанские боксеры стремительно набирают популярность. Как вы думаете, что отличает их от зарубежных бойцов?

Казахстанская школа бокса, действительно, заслуживает отдельной отметки и внимания. Она уникальна: жесткая дисциплина, преданность своему делу и настойчивость отличают нас от других. Стоит только посмотреть на те результаты, которые показывали наши ребята на Чемпионате мира в Ташкенте. Не зря в этом году мы были названы страной номер один в мировом боксе. Мы вырастили столько талантливых и великих бойцов, что многие школы бокса используют наши фишки.

Почему казахстанцам стоит чаще смотреть женский бокс?

Женский бокс – это не только спорт, но и мощный символ женской силы и уверенности в себе. Причем зачастую женщины боксируют в разы жестче, чем мужчины, так как у нас другая психология. Посмотрите на величайших женщин-боксеров: Лейла Али, Наталья Рогозина и Кристи Мартин. Какое искусство и страсть они показывали в свое время на ринге! Они доказали, что мы можем быть успешными в этой сфере, и я горжусь возможностью продолжать их путь. Глядя на нас, девушки и женщины видят, что нет ничего невозможного.

Что бы вы хотели передать своим болельщикам?

Я хочу передать огромное спасибо всем моим болельщикам за их поддержку и веру в меня. Я чувствую вашу силу, когда выхожу на ринг. Ваша поддержка – одна из главных движущих сил в моей карьере. Я продолжу выкладываться на все 100% на тренировках и в поединках, чтобы достойно представлять Казахстан. Вместе мы сила!

