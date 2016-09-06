Wipon создан в рамках проекта "Коммерциализация технологий", реализуемого Министерством образования и науки Республики Казахстан и Всемирным Банком. Сервис предназначен для комплексной борьбы с теневой экономикой. В ближайшем будущем, по информации разработчика Wipon,кроме алкоголя будет доступна проверка таких товаров как медикаменты, парфюм, бытовая химия, продукты питания и других товаров народного потребления.

Иллюстративное фото их архива "МГ" Как рассказали в департаменте государственных доходов по Западно-Казахстанской области, согласно статическим данным, теневой рынок алкогольной продукции в Казахстане составляет 25-30%. В связи с чем, в сотрудничестве с компанией ТОО «Вайпойнг», комитет государственных доходов запустил мобильное приложение Вайпон (Wipon), которое позволяет выявить реализацию алкогольной продукции с марками неустановленного образца или поддельными марками, а также минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции. - Приложение бесплатное и доступно на AppleAppStore и GooglePlayMarket. После сканирования акцизной марки в приложении отображается информация о подлинности алкогольной продукции. Все данные сканирований, содержащие сведения о возможной нелегальности товара, отправляются в Комитет государственных доходов Республики Казахстан в режиме реального времени. Таким образом, аналитический центр Комитета государственных доходов и его территориальные подразделения, оптимизирует процесс обработки поступающих данных, путем выявления, во-первых, марок, содержащих признаки подделки, во-вторых, точек реализации нелегального алкоголя по геолокационным данным, отправленным с мобильного приложения потребителя, - рассказали в департаменте госдоходов ЗКО. Кроме того, как отмечают в ведомстве, проверка легальности алкоголя перед покупкой путем сканирования акцизной марки поможет потребителям избежать нежелательных последствий для здоровья.