фото с сайта ortcom.kzКак рассказал президент АО "Центр международных программ" МОН РК Гани НЫГЫМЕТОВ, в текущем году прием документов на присуждение стипендии "Болашак" закончится 30 сентября. - После того, как все заявки будут приняты, будущие стипендиаты должны будут сдать экзамен на знание английского и казахского языков и пройти собеседование. Затем присуждением стипендий будет заниматься республиканская комиссия. Сейчас уже 312 человек стали обладателями такой стипендии. Для того чтобы участвовать в данной программе, необходимо сдать пакет документов в ЦОН, через электронное правительство или лично в наш административный центр, который находится в Астане, - пояснил Гани НЫГЫМЕТОВ. -В этом году произошли небольшие изменения, которые помогли сэкономить государству и вместо 600 стипендий выделить 700. Это произошло из-за того, что раньше при поступлении по программе "Болашак" стипендиат изучал английский язык 18 месяцев, сейчас только 12. Из них шесть месяцев он учит иностранный язык в Казахстане и еще шесть месяцев за рубежом. Мы сократили срок изучения языка, потому что ранее при поступлении уровень знаний английского по IELTS должен был быть 3.0, сейчас уже 5.0. Также Гани НЫГЫМЕТОВ отметил, что Казахстан тратит на одного стипендиата, поступившего в Великобританию, более 50 тысяч долларов. - Когда человек получает данную стипендию, он обязан оставить залог для того, чтобы после окончания обучения приехал и отработал в Казахстане пять лет. Также это делается для того, чтобы стипендиат хорошо учился, в противном случае оставленную в залог недвижимость стипендиат теряет. Мы работаем не как банки, помимо недвижимости, которая не обязательно должна стоить к примеру 50 тысяч долларов, нам нужны еще люди, которые выступят поручителями за стипендиата. К примеру, если у человека нет своей недвижимости, он может оставить в залог квартиру или дом родителей или ближайших родственников, - отметил Гани НЫГЫМЕТОВ. Стоит отметить, что на сегодняшний день в ЗКО работают 135 выпускников программы "Болашак".