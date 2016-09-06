Детям продемонстрировали видеоролики и показали картинки страшных аварий. Такую «шоковую терапию» для школьников организовали сотрудники местной полицейской службы. Помочь донести до детей, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, согласилась бронзовая призерка олимпийских игр Екатерина Ларионова. Она прошлась по актовому залу с большим надувным шаром и дети приклеили на него стикеры, на которых они написали свои мечты. После этого шар лопнул, и мечты детей полетели на пол. Инспектор полиции Динара Абдулкаликова объяснила школьникам, что все их мечты могут так и не сбыться, если они не будут соблюдать правила дорожного движения. - Мы провели анализ, проводили анкетирование - практически все дети владеют информацией, просто они не достаточно серьезно относятся к данной проблеме. В таких же ситуациях оказываются и взрослые, они считают, что ДТП может произойти с кем-то, но только не с ними, но это не так. Поэтому правила дорожного движения необходимо соблюдать всем, - рассказала инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Как показывает статистика, чаще всего под колесами автомобилей оказываются дети от 13 до 15 лет. Вниманию учеников также было представлено несколько видеороликов и фотографии, на которых были запечатлены последствия аварий. - Самое главное донести до детей, чтобы, во-первых, они вытаскивали наушники из ушей, когда переходят дорогу, и смотрели по сторонам, потому что, родители переживают за своих детей, а дети вроде бы знают правила дорожного движения, но не исполняют их, - говорит сотрудник СОБР ДВД ЗКО Екатерина Ларионова. К слову сказать, в области за истекший период было совершено 50 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли 10 детей и 51 получил ранения различной степени тяжести. Напомним, полицейская из Уральска Екатерина ЛАРИОНОВА стала бронзовой призеркой 31 Олимпийский игр в женской вольной борьбе. По словам Ларионовой, эту медаль она завоевала благодаря тренерам, которые занимались с ней все это время, в частности, ее отцу Алексею ЛАРИОНОВУ, который является личным тренером Екатерины. Стоит отметить, что Катя пообещала, что следующий раз на Олимпийских играх она намерена позолотить свою бронзовую медаль. Виктор МАКАРСКИЙ