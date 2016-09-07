Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, в связи с празднованием Дня города в организацию дорожного движения 8 и 9 сентября будут внесены изменения. Так, 8 сентября с 14 часов и до 18 часов 9 сентября будет перекрыт проспект Достык от улицы Карева до улицы Сарайшык. - Кроме того, 9 сентября на стадионе им. Атояна в 19:00 состоится вечерняя концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады, в связи с чем организация дорожного движения будет осуществляться согласно прилагаемой схемы, - рассказали в полиции.Также стражи порядка напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях. - В соответствии с Законом РК «О Культуре», физическим лицам запрещается проносить в места проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий алкогольную продукцию, продукцию в металлической, стеклянной таре, пиротехнические изделия и иные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб физическим и юридическим лицам, выбрасывать любые предметы, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, на сцены, арены, подмостки, а также в места нахождения зрителей, самовольно выходить за пределы ограждений и оцеплений, турникетов, - сообщили в полиции, отметив при этом, что за неисполнение вышеуказанных норм предусмотрена административная ответственность по ст.434 КоАП РК в виде штрафа от 42420 тенге до 84840 тенге.