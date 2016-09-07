Ждем вас по адресу: пр. Евразия, 246/6. Контактный телефон работника банка: 30-70-77, 30-77 -77 вн. 135.

На сегодня в мире продано 37,5 миллиона машин автомобилей Тоyota Corolla . New Toyota Corolla 2016-2017 модельного года отличается от предшественницы переработанным внешним дизайном, более качественным салоном и расширенным списком опционального оснащения. Обновления на теле New Toyota Corolla 2016-2017 года в первую очередь стоит искать во фронтальной части. Пересмотру подверглись практически все элементы оптика, бампер, фальшрадиатор. Конечно, главное, что приковывает к себе взгляд в передней части кузова, это сильно увеличившийся в размерах воздухозаборник.Интерьер New Toyota Corolla получил ряд ощутимых изменений со знаком плюс. Улучшилось общее качество отделочных материалов, пластик стал более податливым и приятным на ощупь, на передней панели и дверных картах нашлось место тканевым вставкам, центральную консоль украсили оригинальные вставки «под металл».В задней части салона покупателей новинки ожидает такой же удобный, как и раньше, диван. Чувствовать себя на нем весьма вольготно смогут как миниатюрные седоки, так и рослые пассажиры. В рамках старта продаж New Toyota Corolla, компания Toyota объявила осеннюю акцию на этот автомобиль. Новая линия кредитования на модель New Toyota Corolla во всех комплектациях стартовала 6 сентября этого года во всех автоцентрах компании Toyota по Казахстану, в том числе и в «Тойота Центр Уральск».Уникальная возможность приобрести новенький автомобиль и при этом существенно сэкономить появилась у уральских автолюбителей. - Акция по субсидированному кредитованию TFSKZ (Тойота банк) на модель New Toyota Corolla продлится только с 6 по 29 сентября этого года включительно, - рассказала. Наши автолюбители смогут приобрести новый автомобиль по очень привлекательной цене. Номинальная процентная ставка от 6 %, что очень выгодно и доступно. Первоначальный взнос по действующей программе кредитования с подтверждением дохода составляет от 20%. Без подтверждения доходов - 30%, сроком от 1 года до 5 лет. Для того чтобы стать обладателем New Toyota Corolla в любой комплектации, вам не нужно тратить время на сборы пакета документов и томиться в очереди. Достаточно прийти в автосалон компании «Тойота Центр Уральск», имея при себе удостоверение личности. На рассмотрение и оформление автомобиля у вас уйдет не больше часа. - Акция субсидированного кредитования действует ТОЛЬКО до 29 сентября 2016 года включительно. После этой даты кредитные заявки по данной акции приниматься не будут, - напомнила Галия МУХАМБЕТОВА.