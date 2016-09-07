Сегодня, 7 сентября, Олимпийский чемпион Данияр ЕЛЕУСИНОВ приехал вместе со своей семьей в Уральск. По словам Данияра ЕЛЕУСИНОВА, он ежегодно приезжает в свое родное село Кайынды Казталовского района Западно-Казахстанской области. - Мы планировали приезд в Уральск после Олимпиады. Спасибо всем за такую поддержку и теплый прием. Я был горд представлять Казахстан на мировой арене спорта. Кроме того, я являюсь ровесником Казахстана, мне как и нашей стране в этом году исполнилось 25 лет, - рассказал олимпийский чемпион. - Когда мы были в Рио на телефон отцу приходили видео и фотографии с площади Уральска, где народ болел за меня. Также Данияр ЕЛЕУСИНОВ рассказал о случае, когда во время речи президента Казахстана его маленький сын стал плакать. - Когда меня поздравлял наш президент в зале была тишина и вдруг мой сын начал громко плакать. Тогда Нурсултан НАЗАРБАЕВ сказал, что ему отвечает будущий чемпион, я сам не ожидал, что сын заплачет во время речи Елбасы, - отметил Данияр ЕЛЕУСИНОВ. Во время приема золотого призера Олимпийских игр аким области Алтай КУЛЬГИНОВ подарил Данияру и его отцу сертификата по 10 млн тенге каждый. Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что в новом Дворце школьников откроется центр бокса имени Данияра ЕЛЕУСИНОВА и он сам (Елеусинов - прим.автора) выберет то, что необходимо для тренировок юных спортсменов. - Свой сертификат я отдаю в фонд "Байтерек" на лечение деток больных ДЦП. Мне, как и многим людям больно смотреть на маленьких ангелочков, которые страдают от этой болезни и чтобы им помочь я отдаю 10 миллионов тенге на их лечение, - заявил Данияр ЕЛЕУСИНОВ. В свою очередь Данияр подарил Алтаю КУЛЬГИНОВУ профессиональные боксерские перчатки, а его отец вручил главе региона тумар. К слову, Данияр ЕЛЕУСИНОВ, которого власти города пригласили участвовать в массовом велопробеге ко Дню города пообещал найти время, чтобы поддержать уральцев. Напомним, Данияр ЕЛЕУСИНОВ стал золотым призером летних олимпийских игр, которые проходили в Рио. За свою победу от государства ЕЛЕУСИНОВ получил 250 тысяч долларов и трехкомнатную квартиру.