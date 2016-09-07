Состояние одного из детей, пострадавших в ДТП в Астане, оценивается как тяжелое, сообщает Tengrinews.kz. 0545b68e99b7d9c98a41a642d48b31c7 фото с сайта tengrinews.kzКак уже сообщалось, в Астане на улице Иманова перевернулся и вылетел на тротуар внедорожник. В результате пострадали четверо детей 2002, 2007 (двое) и 2005 годов рождения. "Состояние у троих оценивается как средней степени тяжести. Самое тяжелое у пациента 2002 года рождения. Он в реанимации", - сообщили в пресс-службе управления, отметив, что дети были госпитализированы во вторую детскую больницу. Пострадавшие поступили в больницу с тупой травмой живота, тупой травмой грудной клетки, ушибом мягких тканей, резанной раной височной области, сотрясением мозга. 0f2f7e7f39732a3d072aa550110c6176 фото с сайта tengrinews.kz2aba42bf42114630eb3980b68000696e фото с сайта tengrinews.kzf2a1efd6d9f9231d9fb72a34f191233e фото с сайта tengrinews.kz