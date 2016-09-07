фото с сайта tengrinews.kzКак уже сообщалось, в Астане на улице Иманова перевернулся и вылетел на тротуар внедорожник. В результате пострадали четверо детей 2002, 2007 (двое) и 2005 годов рождения. "Состояние у троих оценивается как средней степени тяжести. Самое тяжелое у пациента 2002 года рождения. Он в реанимации", - сообщили в пресс-службе управления, отметив, что дети были госпитализированы во вторую детскую больницу. Пострадавшие поступили в больницу с тупой травмой живота, тупой травмой грудной клетки, ушибом мягких тканей, резанной раной височной области, сотрясением мозга.фото с сайта tengrinews.kzфото с сайта tengrinews.kzфото с сайта tengrinews.kz