В ведомстве напомнили, что пилотный проект по проведению МСЭ работает по всему Казахстану с 1 января 2022 года. Сейчас освидетельствование проводится по 30 заболеваниям. С начала 2024 года рассмотрено более 60,4 тысячи заявок со всех регионов.

В министерстве труда и соцзащиты РК сообщили, что для оценки инвалидности граждан теперь привлекают независимых экспертов. Они работают в заочном формате. Полное внедрение пилотного проекта запланировано на 1 января 2025 года.

Отбор экспертов проводится на конкурсной основе с учетом их квалификации и опыта. Требования для кандидатов: высшее медицинское образование, сертификат специалиста и обучение по вопросам медико-социальной экспертизы за последние 5 лет. Все этапы отбора прошли 18 врачей-экспертов, которые уже приступили к работе.

Экспертиза проводится следующим образом:

Медицинские документы поступают к эксперту автоматически в электронном и обезличенном виде на основе данных, полученных из информационных систем государственных органов и министерства здравоохранения.

Распределение дел осуществляется в экстерриториальном порядке. Это значит, что эксперту, проживающему в Алматы, поступают документы из других регионов страны, за исключением Алматы.

Введение института независимых экспертов направлено на исключение прямого контакта граждан с экспертами, и, соответственно, коррупционных составляющих.

После проведения процедур медико-социальной экспертизы, при установлении группы инвалидности, дальнейшее назначение положенных социальных выплат и специальных социальных услуг проводится проактивно без участия заявителя.

В ведомстве напомнили, что пилотный проект по проведению МСЭ работает по всему Казахстану с 1 января 2022 года. Сейчас освидетельствование проводится по 30 заболеваниям. С начала 2024 года рассмотрено более 60,4 тысячи заявок со всех регионов.