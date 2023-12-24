По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, все они регулярно получают государственное пособие по инвалидности. На основе заключения Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) родителям детей с инвалидностью ежегодно выплачивается однократная социальная помощь на лечение в размере 15 минимальных размеров оплаты труда (МРП). Те, кто обучается на дому, получают ежемесячное возмещение расходов в размере 3 МРП.

Лица с инвалидностью, страдающие от социально-значимых заболеваний, получают единовременную социальную помощь. Те, кто борется с туберкулезом, получают ежемесячную социальную выплату в период амбулаторного лечения. А те, кто находится на аппарате гемодиализа, получают ежегодную социальную выплату в размере 50 МРП.

- Важным шагом в обеспечении качественной жизни лиц с инвалидностью стала индивидуальная программа абилитации и реабилитации. За прошедший период 144 человека получили протезно-ортопедическую помощь, 149 — тифлотехнические, 31 — сурдотехнические устройства, 336 — гигиенические средства, 33 — специальные средства передвижения. Шесть человек пользуются услугами индивидуального помощника, 13 — услугами специалиста жестового языка, а 67 человек прошли санаторно-курортное лечение, - сообщил Алтай Тукжанов.

В рамках государственного социального заказа на территории Бурлинского района функционирует инватакси, предоставляемая Корпоративным Фондом "Орал", общественным объединением инвалидов с поражением органов зрения. Обслужено 52 человека, и на это выделено 13, 6 млн тенге из местного бюджета.