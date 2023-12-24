По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, все они регулярно получают государственное пособие по инвалидности. На основе заключения Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) родителям детей с инвалидностью ежегодно выплачивается однократная социальная помощь на лечение в размере 15 минимальных размеров оплаты труда (МРП). Те, кто обучается на дому, получают ежемесячное возмещение расходов в размере 3 МРП.
Лица с инвалидностью, страдающие от социально-значимых заболеваний, получают единовременную социальную помощь. Те, кто борется с туберкулезом, получают ежемесячную социальную выплату в период амбулаторного лечения. А те, кто находится на аппарате гемодиализа, получают ежегодную социальную выплату в размере 50 МРП.
- Важным шагом в обеспечении качественной жизни лиц с инвалидностью стала индивидуальная программа абилитации и реабилитации. За прошедший период 144 человека получили протезно-ортопедическую помощь, 149 — тифлотехнические, 31 — сурдотехнические устройства, 336 — гигиенические средства, 33 — специальные средства передвижения. Шесть человек пользуются услугами индивидуального помощника, 13 — услугами специалиста жестового языка, а 67 человек прошли санаторно-курортное лечение, - сообщил Алтай Тукжанов.
В рамках государственного социального заказа на территории Бурлинского района функционирует инватакси, предоставляемая Корпоративным Фондом "Орал", общественным объединением инвалидов с поражением органов зрения. Обслужено 52 человека, и на это выделено 13, 6 млн тенге из местного бюджета.
- Для детей с инвалидностью в возрасте от 2 до 12 лет предоставляются услуги аквареабилитации в плавательном бассейне ОФ "Сенім Ақсай". Молодежное общественное объединение "Жас қанат" успешно реализует социальный проект "Социализация детей с ограниченными возможностями и детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию в Бурлинском районе". В рамках проекта для детей проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия. В целях создания условий для системной культурно-досуговой и спортивной работы, направленной на повышение качества жизни граждан старшего поколения, в 2021 году стартовал социальный проект "Центр активного долголетия". С начала 2023 года Молодежная общественная организация "Интеграл" ведет его реализацию по адресу: г. Аксай, ул. Жастар, 20/1А. В центре созданы условия для обучения языков, компьютерной грамотности, получения психологической и правовой помощи, а также проведения занятий лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой. Здесь также организована кружковая работа, а посещение бассейна стало возможным, - рассказал замакима района.