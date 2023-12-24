По словам заместителя акима Бурлинского района Алтая Тукжанова, гражданский сектор в районе находится в постоянном развитии, акиматом района ведется системная работа по привлечению потенциала неправительственных организаций к решению важных проблем нашего общества. Представители НПО являются постоянными членами различных комиссий и советов при районном акимате района.

- С 2010 года финансовая поддержка оказывается структурам гражданского общества в рамках государственного заказа. С каждым годом в связи с увеличением количества и активности неправительственных организаций увеличивается и объем выделяемых им государственных социальных заказов. Если в 2010 году был реализован только один проект через отдел внутренней политики района, то в 2023 году 22 проекта реализуются через отделы внутренней политики, занятости и социальных программ, образования и аппарат акима, - рассказал Алтай Тукжанов. - Проекты направлены на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, проведение интеллектуально-познавательных игр «Бөрлі білгірі» и многое другое.

38% всех проектов направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения, 14% - на решение семейно-демографических и гендерных вопросов, 14% - на поддержку инициатив молодежной политики, а остальные 34% - на поддержку других сфер социальной значимости.