Директор филиала "Фонд обязательного медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова на пресс-конференции сообщила, что сумма заключенных договоров за год составляет 76,9 миллиарда тенге. Из них по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи – 47,5 миллиарда тенге. По обязательному социальному медицинскому страхованию – 29,4 миллиарда тенге.

- В рамках ГОБМП и в системе ОСМС стационарную помощь оказывают 11 медицинских организаций. Пролечено 45 853 пациентов в плановом порядке. Проведено 15 915 операций в том числе с применением ВТМП (высокотехнологичная медицинская помощь - прим. автора) – 280 услуг. Реабилитацию получили 5 322 пациентов. На уровне АПП оказано 232 637 услуг по реабилитации. За 10 месяцев этого года по антенатальному наблюдению беременных женщин оплачено за 297 тысяч услуг. Скринингом занимаются 28 медицинских организаций, общее количество беременных женщин, находившихся под консультативно-диагностическим наблюдением - 16 649. Профилактические осмотры целевых групп населения фактически оказано и оплачено 379 тысяч услуг, - сказала Нуржамал Жумагулова.

По словам спикера, с внедрением ОСМС финансирование стоматологической помощи выросло по республики в четыре раза. До внедрения страхования стоматологическую услугу можно было получить только в государственных клиниках. Сейчас граждане попадающие в льготную группу могу получить услугу в частной клинике. В системе ОСМС работает порядка 30 клиник, из них 19 государственных и 11 частных.

На процедуру ЭКО в области было выделено 240 квот, у 109 женщин наступила беременность. По программе родилось 22 ребенка. Вместе с тем, за 11 месяцев лекарствами было обеспечено 138 477 пациентов. Также были проведены три уникальные операции.

Директор филиала отметила, что на данный момент 83,3% населения застрахованы, у остальных 113 769 человек страховки нет. По сравнение с прошлым годом, количество не застрахованных граждан уменьшилось на 10 227 человек.

В ОСМС входят следующие медицинские услуги: