Социальные сети и гаджеты зомбируют людей, которые мало разбираются в чем-то академически. Короткая и сжатая информация стала по закону маркетинга одной из ведущих трендов в современном мире. Реклама, посты в соцсетях, мнения узнаваемых людей и популярные лица, вот что двигает сейчас в топ новомодных направлений. Мы часто даже не задумываемся, что сами становимся результатом маркетинговых ходов и стратегий, направленных на «коллективное зомбирование». Весь поток информаций, неосознанно влияющий на нас через наши источники восприятия, будь, то слух, зрение, эмоции настолько в огромном количестве проходит через нас, что мы даже не понимаем, как у нас формируется определенное мнение в той или иной ситуации.

Если оглянемся по сторонам, то увидим, насколько среди нас большое количество «новоиспеченных экспертов», «лидеров мнений», «инфо блогеров», которые в свою очередь продвигают тот или иной контент обладая большим количеством подписчиков и комментаторов влияющие на окружающих. Вспоминается один психологический эксперимент, проводившийся еще в далеких советских временах группой ученных, которые подтвердили тот факт, что мнение большинства влияют на общество. В детском саду воспитатели, собрав группу из детей попросили утвердительно отвечать на вопрос: «Какого цвета предмет?», а он был белого цвета, что он черный. И только один среди них по плану не был осведомлен в этом. Практически все ответили, что предмет белый, и несмотря на то, что он имел черный цвет подопытный согласился со всеми идя вразрез своему мнению, так как предполагал неосознанное давление большинства. Примерно подобную ситуацию мы можем увидеть и сейчас, так как подвергаясь мнению большинства мы покупаем ту или иную вещь, предметы быта, брендированную одежду, машину и т.п. Большое количество людей идет на поводу лидера мнений, настолько, что возможно и не предполагает, что может быть и альтернативное мнение по этому поводу. Человек зависим от мнения большинства, ведь выбранный им ответ повлияет на его карьеру, положение в обществе, мнение окружающих, материальный достаток и т.п. даже если он не согласен с данным выбором.

Вы скажете, что мы живем в современном мире и каждый независим, возможно, но в эту категорию людей относятся те, кто все еще включает критическое мышление. Дает возможность себе найти альтернативу в окружающем его пространстве. Человек размышляющий над происходящим потоком информации. Откуда она идет, почему данная информация массово вбрасывается в общественное сознание и что предположительно ждет нас по результату происходящего. Манипуляция сознанием стала одним из ведущих направлений современного общества и то как можем выдержать этот поток зависит только от нас.

Последствием всего происходящего можно наблюдать почти во всех направлениях нашей жизни. Как уже было сказано выше мы делаем неосознанный выбор, хотя нам кажется, что этот выбор именно наш и мы, только мы сами сделали его, не обращая внимание на косвенные причины принятия этого мнения. Возможно, многие подумает о том, что в таком случае человек должен жить вдали от цивилизованного мира, обходится без гаджетов и быть отрешенным от общества. Но однако, мы не должны забывать, что мы, только мы сами ставим себе «фильтр» в этом большом потоке, который мы и можем регулировать.

Родители часто не знают, какой контент смотрят их маленькие дети. Как говорится: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Вот здесь многие родители и становятся заложниками будущих действий своих детей, потому что формирующаяся детская психология в большей степени становится результатом того, что он видел в той или иной ситуации, будь то мультфильм, видео ролик или любая другая сцена. Именно так он будет реагировать, что он видел в подобной ситуации. Воспитание детей является одной из самых важных ценностей в жизни формирующейся личности. Ладно дети, а как быть молодежи, которая напрямую зависит от заданных современностью трендов. В погоне за мировыми мнениями, где нет преград в просторах интернета, зачастую молодые умы натыкаются на разного рода «заготовки». Проблема отцов и детей всегда была актуальной, но сейчас это набрало очень большие обороты. Каждый сам вправе выбирать то что ему нравится, но когда это идет вразрез устоявшимся мнениям окружающих создает конфликт, который опасен расколом в обществе.

Именно это и наблюдаем мы в современном обществе, когда огромное количество само заявленных «экспертов» трубят сплошь и рядом, не имея даже базовых знаний в данном направлений. Если применить эту формулу по отношению к любой из окружающих сфер нашей деятельности можно увидеть следующее. Качественное образование, накопляемое в процессе длительного и упорного труда и усердия заменилось короткой информаций и основными тезисами, которое стало причиной узкости мышления, краткосрочности и невежества. Религиозные убеждения и вера в какой-то степени перешли на уровень маркетинга, так называемой «Монополии Истины», где появились группы, твердящие понятие «Либо ты с нами, либо против нас» не дающую альтернативу. Огромное количество религиозных фанатиков, не имеющие глубинные знания, а руководствующихся только мнениями своих «инста лидеров».

В погоне за чем-то далеким, которое так «безоблачно» и заманчиво мы возможно сворачиваем и уходим далеко от тех ценностей, которые на протяжении многих веков формировали наши традиции и уклад жизни. Возможно, недооценивая всю ценность того, что мы имеем, мы рискуем потерять, завидуя другим.