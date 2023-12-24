По данным РГП «Казгидромет», 25 декабря днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки. На западе, севере области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы до 14 метров в секунду.
- В Уральске прогнозируют снег с дождем, туман и гололед. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — осадки в виде снега с дождем. Днём будет 0..+2 градуса, ночью 0..2 градуса. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
- В Актобе будет облачно, так же снег с дождем. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау ожидаются дожди. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +7..+9 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.