Пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК, инцидент произошел в комнате свидания учреждения №27. В сумке женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному обнаружены 42 тысячи тенге. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками учреждения предотвратили попытку проноса.

В настоящее время осуществляется сбор информации для привлечения нарушительницы к административной ответственности. В ведомстве напоминают, что за попытку передачи на территорию колонии запрещенных предметов грозит штраф в размере 10 МРП.